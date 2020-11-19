Юлия Пересильд рассказала о прибавлении в семье

Актриса вспомнила, что еще в прошлом году мечтала о том, чтобы ей подарили на день рождения собаку. И ровно через год, в сентябре, она взяла Кэти. А все потому, что дочери Юлии Пересильд – Аня и Маша – ее долго уговаривали.
На карантине артистка сдалась. Знаменитость нашла телефоны опытных кинологов, месяц безостановочно обзванивала всех собачников. По словам звезды, она потратила столько времени, сколько у женщин обычно уходит на подготовку к свадьбе.
Юлия Пересильд серьезно и ответственно подошла к делу: изучила, чем и как кормить питомца, как лечить. Еще они с дочками съездили на обучение собак в Балашиху. Звездной семье разрешили с ними погулять, пообщаться и поиграть.
Сначала они хотели взять мальчика-пса, но Кэти выбрала их сама, – выбежала навстречу первой. У нового члена семьи есть отчество. Собаку величают Катерина Юльевна.
Ранее актриса рассказывала о печальном событии прошлого – потере домашнего любимца. В детстве у нее была любимая собака породы кокер-спаниель. Юлия Пересильд испытывала к четвероногому другу нежную привязанность, ведь они прожили вместе 16 лет. Когда звезда переехала из Пскова в Москву, она взяла с собой собаку и продолжила заботиться о ней.Когда знаменитости было 27 лет, питомец умер. Смерть собаки стала для знаменитости таким сильным ударом, что она долгое время не решалась завести нового питомца.
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