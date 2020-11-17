Пересильд сделала заявление о романе с охранником

Юлия Пересильд прокомментировала слухи о том, что у нее случилась интрижка с секьюрити. Артистка рассказала все, как на духу.

Роман звезде в Сети приписали после кинофестиваля. Она призналась, что никогда не любила привлекать к себе внимание на светских мероприятиях. Не был исключением и "Кинотавр".



Знаменитость удивлена тому, что именно она, совершенно не эпатажная персона, попала под раздачу. По словам Юлии Пересильд, на фестивале ей предлагали брать на дорожку очень дорогие украшения ювелирного спонсора, как это делают другие актрисы. Но она всегда отказывалась.

Однако на сей раз стилист убедила актрису надеть украшения. Знаменитость согласилась сделать это, только если к ней приставят охранника. И ей пришлось общаться с мужчиной. Она просила, как его зовут. Секьюрити Андрей предложил ей подержать сумочку. Юлия Пересильд согласилась и пошутила о том, что первый раз пойдет на "Кинотавр" с "нормальным мужиком".

На следующий день артистка проснулась от огромного количества сообщений с просьбой прокомментировать выход и рассекретить нового "возлюбленного". Звезда улетела на съемки в Мурманск и долго не реагировала, пока ей не взломали телефон, соцсети, мессенджеры и почту.

Видимо, злоумышленники искали какой-то компромат, переписку или компрометирующие фотографии Юлии Пересильд. Ей пришлось срочно менять все пароли. В итоге она сама потом опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию с охранником и написала, как все было на самом деле.