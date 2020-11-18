"Был перебит позвоночник": Пересильд рассказала о страшном несчастье

Артистка заявила о печальном событии прошлого. Юлия Пересильд откровенно заговорила о потере домашнего любимца.

В детстве у актрисы была любимая собака породы кокер-спаниель. Юлия Пересильд испытывала к четвероногой любимице нежную привязанность, ведь они прожили вместе 16 лет. Когда звезда переехала из Пскова в Москву, она взяла с собой преданную подругу и продолжила заботиться о ней. В те времена, когда с финансами у Юлии было туго, артистка тратила на свою собаку последние деньги. На последнюю сотню рублей она покупала рыбу, чтобы сварить для животного кашу.

Однако время неумолимо шло и, когда знаменитости было 27 лет, ее четвероногая подруга умерла. Смерть собаки стала для актрисы таким сильным ударом, что она долгое время не решалась завести нового питомца. Звезда очень любила животных, но страх сильной привязанности к новому другу не покидал ее.

С тех пор прошло много лет, у Юлии Пересильд появились дети, которые просили звездную мать завести домашнее животное. В 2020 году во время карантина они принесли в дом кошку, которую нашли на даче. "У кошки был перебит позвоночник, мы очень долго занимались ее лечением", – призналась Юлия.

После этого события актриса решила побороть страх и завести собаку. Сейчас в семье Юлии Пересильд живет очаровательный ретривер по имени Кэти.