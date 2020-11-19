"Он много орет сейчас": Топалов пожаловался на проблемы с сыном

Топалов утверждает, что усмирить его характер представляется задачей крайне непростой. И нет "легкого периода", потому что когда "напрягающее в одном возрасте уходит, приходит другое".
Однако приятных моментов в жизни точно больше, чем плохих. Влад Топалов сообщает, что каждый день для него – еще один повод поработать над собой. Дети постоянно делают что-то, что "раздражает, злит", но артист анализирует поведение сына и понимает, что его гнев – его личная проблема. Певец объясняет, что начал отдавать себе отчет в том, что сын – такой же человек, который тоже может не хотеть делать то, что хочет папа и так, как он хочет.
Топалов утверждает, что у сына тоже формируется характер. Отец рассказал, что сейчас у Миши любимое слово: нет. Он много "орет", поэтому главное оружие заботливого Влада – спокойствие. Каждый раз он сражается сам с собой, откладывая в голове, что срываться не стоит, орать в ответ бессмысленно, это – "школа жизни и характера", а остальное – "пустяки".
Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально оформили отношения 25 октября 2018 года, однако свадьба была перенесена из-за беременности телеведущей. В тот момент она уже была на седьмом месяце. В начале июля 2019 года в Италии состоялось грандиозное торжество. Известно, что пышный праздник обошелся влюбленным приблизительно в семь миллионов рублей.
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