"Тромб в легком": Вскрылись обстоятельства смерти Виктюка

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября 2020 года. Некоторое время причиной его смерти называли коронавирус, но близкие усопшего опровергли эту информацию.

Знаменитый театральный режиссер проходил лечение от коронавирусной инфекции незадолго до кончины. По словам директора театра, который основал Роман Виктюк, мужчина справился с недугом и был настроен продолжать работать в привычном режиме. "Всем скажите – мне лучше, выздоравливаю, хочу выписываться.", – заявлял ему театральный постановщик в последний день жизни

Покойный общался достаточно близко с директором своего театра Валерием Райковым. Верный товарищ поддерживал режисера в трудные минуты. 17 ноября Романа Виктюка решили транспортировать из клиники в госпиталь. Во время переезда режиссер был в приподнятом настроении, всю дорогу смеялся и разговаривал бодрым голосом. Все были рады тому, что он пошел на поправку. Однако скоро Валерию Райкову позвонила главный врач и озвучила ужасную новость – звездный пациент скончался от тромбоэмболии.

По словам директора театра, коронавирусная инфекция здесь не при чем. Тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. "Тромб в легком", – уточнил Валерий Райков. Вместе с другими близкими друзьями режиссера он опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Роман Виктюк умер из-за коронавируса.