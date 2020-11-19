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"Тромб в легком": Вскрылись обстоятельства смерти Виктюка

Роман Виктюк. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября 2020 года. Некоторое время причиной его смерти называли коронавирус, но близкие усопшего опровергли эту информацию.
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Знаменитый театральный режиссер проходил лечение от коронавирусной инфекции незадолго до кончины. По словам директора театра, который основал Роман Виктюк, мужчина справился с недугом и был настроен продолжать работать в привычном режиме. "Всем скажите – мне лучше, выздоравливаю, хочу выписываться.", – заявлял ему театральный постановщик в последний день жизни

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Покойный общался достаточно близко с директором своего театра Валерием Райковым. Верный товарищ поддерживал режисера в трудные минуты. 17 ноября Романа Виктюка решили транспортировать из клиники в госпиталь. Во время переезда режиссер был в приподнятом настроении, всю дорогу смеялся и разговаривал бодрым голосом. Все были рады тому, что он пошел на поправку. Однако скоро Валерию Райкову позвонила главный врач и озвучила ужасную новость – звездный пациент скончался от тромбоэмболии.

По словам директора театра, коронавирусная инфекция здесь не при чем. Тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. "Тромб в легком", – уточнил Валерий Райков. Вместе с другими близкими друзьями режиссера он опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Роман Виктюк умер из-за коронавируса.

Автор: 19 ноября 2020, 12:04 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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