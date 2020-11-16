"Ничего не екнуло": Шаляпин наплевательски отнесся к смерти отца

Певец вспомнил о том, как подвергался домашнему насилию со стороны отца. Мужчина избивал мальчика и его мать. Прохор Шаляпин поделился ужасными подробностями.
Однажды они с мамой пытались сбежать от изверга и испытали облегчение, когда тот попал в тюрьму. По словам исполнителя, после этого ему стало легче жить.
При этом, когда отец Прохора Шаляпина попал в психиатрическую клинику, певец его не бросил – периодически навещал и отправлял деньги. Когда мужчина умер, артист забрал его тело, чтобы похоронить. Но простить родителя он так и не смог.
Прохор Шаляпин признался, что совсем не переживал, когда отец скончался. "Я приехал на похороны, это было в марте 2018 года, у меня совершенно ничего не екнуло", – отметил певец.
Напомним, настоящее имя Прохора Шаляпина – Андрей Захаренков. Будущий артист родился в Волгограде 26 ноября 1983 года. Он прославился после проекта "Фабрика звезд-6" Первого канала. Однако впоследствии певец стал известен и своими многочисленными романами.
По словам Прохора Шаляпина, впервые он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя. Вторым браком он сочетался с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая также была намного старше исполнителя.
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