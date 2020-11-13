"Сожитель меня избивает": крестная Прохора Шаляпина взывала от боли

Семья Прохора Шаляпина пытается справиться с нападками агрессивного мужчины. Возлюбленный крестной матери артиста жестоко избивает свою избранницу. Теперь молодому человеку грозит тюремный срок. Однако певец сомневается, что правоохранительные органы смогут остановить этого "зверя".

В очередной раз Елена Алексашкина стала жертвой выходок пьяного избранника. По словам женщины, из-за обиженного 37-летнего кавалера она потеряла двоих детей. Сейчас бывший возлюбленный крестной мамы Шаляпина ожидает начала судебных заседаний.

Прохор лично рассказывал о нелегкой судьбе своей родственницы. В одном из интервью народный артист подчеркивал, что из-за многочисленных побоев у женщины открывалось внутреннее кровотечение.

В прошлом году Елена лежала в реанимации. Если бы Шаляпин не вмешался в нужное время, ее никто бы не спас. Несмотря на долгое восстановление, крестная артиста помирилась с избранником и вернулась в болезненные отношения.

Только после второго инцидента Алексашина решила написать заявление в полицию. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Примечательно, что сам Прохор Шаляпин узнал о случившемся совсем недавно. Учитывая, что Елена повторно попала в больницу еще летом.

"Первый раз Илья избил меня еще в ноябре 2019 года. Я лежала в больнице. У меня было повреждено два ребра. Он бил меня ногами. В итоге лопнул сразу и желудок и 12-перстная кишка. Почти четыре часа я была в состоянии клинической смерти", – откровенно призналась Елена.

Сейчас Прохор активно участвует в деле и поддерживает крестную мать. Певец пообещал, что доведет дело до конца и защитит свою родственницу от нерадивого молодого человека.