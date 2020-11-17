Страшный приступ свалил Бузову во время тренировки: народ опасается за состояние певицы

Теперь артистка чувствует себя уверенно. Все благодаря ее невероятной трудоспособности и, по ее словам, поддержке партнера фигуриста Дмитрия Соловьева и тренерского состава. Однако ничто не проходит бесследно, и Ольга стала часто жаловаться на здоровье.
В первые недели тренировок звезда неудачно упала и порвала связки. Восстановиться ей помог отказ от катания и физиотерапия. Позднее Бузова упала и сильно ушибла колени. На прошлой неделе она снова была вынуждена обратиться к врачу, помогавшему ей с восстановлением спины после тренировок.
Позднее Ольга Бузова показала, сколько тейпов прикрепили к ее телу. Она сообщила, что просто заставляет себя и есть, и спать, чтобы были хоть какие-то силы.
Сегодня в СМИ появилась новость о том, что во время одной из последних тренировок звезде стало плохо. Ранее писали, что у Ольги случилась травма бедра, и была обнаружена трещина в грудной клетке, с которой она каждый день упорно выходила на лед. Организм певицы не выдержал, и от постоянных сильных болевых ощущений случился приступ. Вскоре она пришла в себя, но на восстановление сил ушло некоторое время. Поклонники переживают, что звезда взяла на себя слишком много.
Напомним, в ноябре Бузова выпустила клип на хит "Хейт", в который вошли отрывки из ее выступлений на льду. Звезда отметила, что так мотивирует людей никогда не сдаваться и игнорировать критику.
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