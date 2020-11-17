Страшный приступ свалил Бузову во время тренировки: народ опасается за состояние певицы

Ольга Бузова приняла участие в новом сезоне шоу "Ледняковый период" на Первом канале. О непростых тренировках певица начала рассказывать практически за два месяца до начала состязаний. Она призналась, что даже не умела стоять на коньках, когда пришла на проект.

Теперь артистка чувствует себя уверенно. Все благодаря ее невероятной трудоспособности и, по ее словам, поддержке партнера фигуриста Дмитрия Соловьева и тренерского состава. Однако ничто не проходит бесследно, и Ольга стала часто жаловаться на здоровье.

В первые недели тренировок звезда неудачно упала и порвала связки. Восстановиться ей помог отказ от катания и физиотерапия. Позднее Бузова упала и сильно ушибла колени. На прошлой неделе она снова была вынуждена обратиться к врачу, помогавшему ей с восстановлением спины после тренировок.

Позднее Ольга Бузова показала, сколько тейпов прикрепили к ее телу. Она сообщила, что просто заставляет себя и есть, и спать, чтобы были хоть какие-то силы.

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что во время одной из последних тренировок звезде стало плохо. Ранее писали, что у Ольги случилась травма бедра, и была обнаружена трещина в грудной клетке, с которой она каждый день упорно выходила на лед. Организм певицы не выдержал, и от постоянных сильных болевых ощущений случился приступ. Вскоре она пришла в себя, но на восстановление сил ушло некоторое время. Поклонники переживают, что звезда взяла на себя слишком много.



Напомним, в ноябре Бузова выпустила клип на хит "Хейт", в который вошли отрывки из ее выступлений на льду. Звезда отметила, что так мотивирует людей никогда не сдаваться и игнорировать критику.