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Шоу-бизнес

"Ради бога": возлюбленная известного спортсмена отреагировала на его страстные объятия с Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Фигурист Дмитрий Соловьев и певица Ольга Бузова так органично смотрятся вместе, что зрители "Ледникового периода" заподозрили между ними роман. Реальным вторым половинкам участников шоу приходится несладко.
прочитано 639 раз

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев отлично сработались в рамках ледового проекта. Спортсмен и певица то и дело вырываются вперед, благодаря оценкам зрителей.

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Фигурист не скрывает, что между ним и его партнершей возникла "химия". Соловьев считает, что без этой взаимной энергии создать красивый номер невозможно. На льду Ольга и Дмитрий страстно обнимают друг друга и всячески демонстрируют страсть.

У Дмитрия Соловьева есть девушка – Анна Сидорова. Она тоже спортсменка. По словам фигуриста, на слухи о его романе с Бузовой зазноба реагирует спокойно. Дескать, Анна понимает, что участие в телевизионном шоу влечет за собой ряд последствий, например, появление различного рода домыслов.

Соловьев подчеркнул, что люди любят "желтизну". Зрителям не интересно знать что-то хорошее о человеке из телевизора. "Ради бога, пусть пишут, мы не собираемся обращать на это внимание", – ответил за себя и за свою девушку участник шоу "Ледниковый период". За время карьеры знаменитость привыкла к выпадам недоброжелателей.

Отметим, что певица Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные уже отметили годовщину отношений. Судя по всему, избранник не ревнует вокалистку к фигуристу. Манукян внимательно следит за выступлениями Бузовой и просит подписчиков голосовать за нее.

Автор: 14 ноября 2020, 15:15 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пиар директор не надоело чушь писать ,находить, высасывать из пальца какие то не нужные,не умные события вокруг Бузовой понятно,что она уже в тренде и надо чем то заинтересовать Теперь Соловьева задолбали ,он уже писал ,чтобы отстали ,теперь к девушке его пристали Дальше больше,нашли фото 2х лет давности с Овечкиным и опять идиотизм писать Когда остановишься?Понятно раньше она на каких то мероприятиях была,а теперь её туда не зовут как Человек года ,а Дави был ,вот такая у них связь,показуха
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