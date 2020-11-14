"Ради бога": возлюбленная известного спортсмена отреагировала на его страстные объятия с Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев отлично сработались в рамках ледового проекта. Спортсмен и певица то и дело вырываются вперед, благодаря оценкам зрителей.
Фигурист не скрывает, что между ним и его партнершей возникла "химия". Соловьев считает, что без этой взаимной энергии создать красивый номер невозможно. На льду Ольга и Дмитрий страстно обнимают друг друга и всячески демонстрируют страсть.
У Дмитрия Соловьева есть девушка – Анна Сидорова. Она тоже спортсменка. По словам фигуриста, на слухи о его романе с Бузовой зазноба реагирует спокойно. Дескать, Анна понимает, что участие в телевизионном шоу влечет за собой ряд последствий, например, появление различного рода домыслов.
Соловьев подчеркнул, что люди любят "желтизну". Зрителям не интересно знать что-то хорошее о человеке из телевизора. "Ради бога, пусть пишут, мы не собираемся обращать на это внимание", – ответил за себя и за свою девушку участник шоу "Ледниковый период". За время карьеры знаменитость привыкла к выпадам недоброжелателей.
Отметим, что певица Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные уже отметили годовщину отношений. Судя по всему, избранник не ревнует вокалистку к фигуристу. Манукян внимательно следит за выступлениями Бузовой и просит подписчиков голосовать за нее.
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