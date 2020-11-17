Елена Воробей оказалась на грани нищеты в период пандемии

Юмористка сегодня является одной из немногих, кто не скрывает, что бедственное положение в стране, связанное со вспышкой Covid-19, не обошло стороной и ее. Артистам сейчас, действительно, нелегко.

Елена Воробей сообщила, что пандемия не пощадила никого, сейчас тяжело, и не правы те, кто считают артистов "небожителями", которым все по плечу: и коммуналку заплатить, и вылечиться от любой болезни, и на продукты деньги найти. Она уверена: ее коллеги пострадали не меньше всех остальных, а подобная реакция ее просто возмущает, ведь у многих ипотеки, долги и маленькие дети.

Юмористка сама оказалась на грани нищеты и считает, что невозможно работать на четверть зала, так как платить приходиться за свет, аренду, звук, гардеробные. Покрыть эти расходы при таком количестве людей не представляется возможным. Елена считает, что артистам сегодня предложили жить на 25 процентов, но не предложили ничего, что бы помогло им выжить при таком раскладе, ни льгот на продукты первой необходимости, ни минимальной заботы.

Елена Воробей рассказала прессе, что отказываться от участия в "голубых огоньках" она не намерена. По ее словам, звезды снимаются для этих концертов совершенно бесплатно, просто ради того, чтобы быть рядом со зрителем в эту ночь, вместе петь и говорить тосты.

Позицию артистки поддержал и Лев Лещенко. Он утверждает, что деятели культуры бедствуют и "испытывают нужду" из-за отмены массовых мероприятий.





