"Не уберегли": Диана Гурцкая слегла из-за опасной болезни

Брат исполнительницы рассказал, что она подхватила опасную инфекцию во время работы над благотворительным проектом. Заболевание проходит у нее в легкой форме. В течение трех дней у звезды температура превышала 37 градусов. Кроме того, Диана Гурцкая страдала от головных болей.
"Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану", – поделился родственник певицы. Сейчас знаменитость находится дома. За артисткой наблюдают медики. Отметим, что летом Гурцкая сдала положительный тест на антитела. Скорее всего, она переболела COVID-19 еще зимой.
"Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго", – цитирует родственника знаменитости РИА Новости.
Напомним, в середине октября в семью певицы пришла беда – скончался ее отец Гуда Гурцкая. Трагическое известие звезда сообщила своим поклонникам на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Мужчине было 92 года. Причина его смерти не раскрывается.
Певица поведала, что ее родитель был строгим, но справедливым. Отец отправил будущую звезду в школу-интернат для незрячих детей в Тбилиси. Диана Гурцкая просила родственника забрать ее из учебного заведения, но он был непреклонен. Сегодня певица понимает, почему он так поступил.
"Точно знал, что мне нужна школа жизни", – заявила она.
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