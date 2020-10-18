"Ушел легко": Диана Гурцкая потеряла близкого

Диана Гурцкая лишилась близкого человека. Скончался отец певицы Гуда Гурцкая. Мужчине было 92 года.

О трагедии Диана рассказала в личном "Инстаграм". Родитель знаменитости ушел из жизни 16 октября. О причинах смерти пока не сообщается.

Диана Гурцкая призналась, что ее папа был строг, но справедлив. Артистка вспомнила, как в детстве родитель отправил ее учиться в школу-интернат. Маленькая Диана не хотела разлучаться с семьей. Рыдая, она умоляла отца забрать ее из учебного заведения. К просьбам дочери Гуда Гурцкая был глух.

Сегодня Диана понимает, почему папа тогда отдалил ее от родных. "Точно знал, что мне нужна не просто школа, а школа жизни", – сказала певица.

Гурцкая добавила, что ее родитель "ушел легко". Так, по мнению артистки, умирают только праведники. Знаменитость подчеркнула, что 16 октября она окончательно стала взрослой.

По некоторым данным папа Дианы скончался в Грузии. Туда Гуда Гурцкая приехал погостить к другой дочери еще до вспышки коронавируса. Вернуться в Россию мужчина не смог, так как из-за пандемии границы между странами закрыли.

Въехать в Грузию сейчас можно. Правда, в основном пускают только тех, кто имеет гражданство страны. Впрочем, это не единственная сложность – все приезжающие на территорию государства обязаны уйти на карантин на восемь дней. Вероятно, Диана Гурцкая не сможет проститься с отцом.