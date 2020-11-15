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Шаляпин показал Колтового перед смертью

Шаляпин показал Колтового перед смертью

Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Певец опубликовал в своем микроблоге последнее фото Александра Колтового. Через сутки ведущий шоу "Звезды сошлись" на НТВ разбился на самолете.
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Артист выложил в "Инстаграм" кадр, на котором Александр Колтовой позирует с Лерой Кудрявцевой и гостям программы. Прохор Шаляпин рассказал, что выпуск шоу был посвящен участникам проекта "Ты – супер!".

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Он отметил, что эта программа стала последней в биографии телеведущего Александра Колтового. "Царство небесное Саше и сил близким. Берегите жизнь, друзья!" – подписал снимок исполнитель.

На фото ведущий беззаботно улыбается, хотя Лера Кудрявцева рассказывала, что он себя в этот день неважно чувствовал. Журналист не выспался и переживал из-за предстоящего полета.

Напомним, Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе, направляясь со своей спутницей Натальей Климовой на посадочную площадку "Калита" в 25 километрах от Рыбинска. Они планировали отдохнуть в парке-отеле "Бухта Коприно".

С телеведущим простились на Николо-Арханельском кладбище Москвы. Гроб с ним, по понятным причинам, был закрыт. Катастрофу, в которой погиб Александр Колтовой, расследуют специальная комиссия и транспортная прокуратура. Но уже понятно, что он мужественно пытался найти площадку, куда посадить неуправляемый самолет, чтобы избежать падения на жилые дома и автомобили

Автор: 15 ноября 2020, 15:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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