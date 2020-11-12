Топалов объяснил свой отказ от участия в "Ледниковом периоде"

Влад Топалов мог принять участие в шоу "Ледниковый период" еще 13 лет назад, но певец ответил на предложение отказом. Экс-участник группы Smash!! объяснил, почему он появился в проекте в этом году.

Фигурист и хореограф Илья Авербух в 2007 году предлагал Владу Топалову принять участие в тогда еще набирающем популярность проекте "Ледниковый период". Певец посчитал, что такое шоу не для него. Он был далек от понятий "грация", "элегантность" или "плавность".

Вместо "Ледникового периода" Топалов предпочел поучаствовать в другом проекте Первого канала "Король ринга". Тогда певец получил удовольствие от схватки с другими известными людьми. А на ледовое шоу его никто больше не звал.

В новом сезоне "Ледникового периода" согласилась участвовать супруга Влада Регина Тодоренко. Он возил жену на несколько тренировок. Тогда Авербух вновь предложил Топалову присоединиться к проекту. Покатавшись с Еленой Ильиных, певец понял, что нужно попробовать.

"В этом году, видно, не набиралось мальчиков", – объяснил Влад свое участие.

Стоит отметить, что Топалов и Ильиных, по мнению поклонников шоу, являются одной из лучших пар нового сезона. Члены жюри нередко награждают этих участников высокими оценками. Тодоренко, которая выступает в паре с Романом Костомаровым, тоже делает успехи в "Ледниковом периоде".