"Абсурд и стыд": Лазарев в бешенстве из-за новых ограничений в Москве

Дополнительные ограничения в столице вступили в силу 13 ноября. Мэр города Сергей Собянин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения выросла. Также ситуация осложняется тем, что в последние дни увеличилось количество больных другими респираторными заболеваниями.
Пугающая ситуация подтолкнула городские власти ввести ряд мер, направленных на ужесточение борьбы с заморской заразой. Работа развлекательных заведений – кафе, баров, клубов, караоке, дискотек – уже ограничена в ночное время. Обслуживать посетителей в период с 23:00 до 6:00 власти Москвы не рекомендуют, а запрещают.
Под "обстрел" попали театры и музеи. Теперь проведение культурных, досуговых, развлекательных и других мероприятий с участием зрителей приостанавливается. Неудивительно, что большинство звезд российского шоу-бизнеса крайне недовольны решением Сергея Собянина.
Вот и Лазарев присоединился к отряду "митингующих". Певец опубликовал фотографию, на которой запечатлен час-пик в столичном вагоне метро. На кадрах отчетливо видно, что люди совсем не соблюдают установленную дистанцию и упираются друг в друга.
Музыкант был возмущен, что культурные места напрочь прикрыли, а движение общественного транспорта решили не приостанавливать. По словам Сергея, тот факт, что с этой пятницы максимальная заполненность зала не должна превышать 25%, можно назвать нелепым.
"Во всем виноват театр. Абсурд и стыд", – написал Лазарев.
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