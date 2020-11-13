"Понадобилась экстренная операция": стало известно о предсмертном состоянии знаменитого актера

Артист стал популярен после роли Пашки-Америки в картине "Трактир на Пятницкой" 1978 года. Однако большая востребованность в кино чуть свела его на тот свет.
Александр Галибин работал, не щадя себя. В 1982 году, когда актер снимался в фильме "Нас венчали не в церкви", он решил поехать на пару дней к дочери Маше в Москву. По дороге обратно звезде экрана стало плохо.
Выяснилось, что Александр Галибин запустил болезнь и оказался буквально при смерти. "Все терпел и вот довел себя до того, что понадобилась экстренная операция. Я мог умереть", – признался актер. Тогда он переосмыслил вою жизнь и понял, что остался жив потому, что сделал еще не все.
Александр Галибин осознал, что нужно что-то менять. Знаменитости понадобилось еще несколько лет, чтобы ощущения сформировались в конкретное действие. И артист решил поступить на режиссерский курс ГИТИСа.
Напомним, первой женой Александра Галибина стала Ольга Наруцкая. Молодые поженились рано – будущему актеру было всего 19 лет. Возлюбленная была на несколько лет старше него. У пары родилась дочь Маша. Сейчас женщина работает психологом.
Актер и телеведущий уже много лет артист счастлив в браке с супругой Ириной Савицковой. У пары двое детей: дочь Ксения и сын Вася.
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