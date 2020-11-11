"Стыдно и смешно": евреи возмущены православным крестом у Жванецкого

На Новодевичьем кладбище Москвы есть странная традиция – на свежих могилах евреев ставить православные кресты. Похороны сатирика Михаила Жванецкого не стали исключением.

Кажется, нет ничего более странного, чем кресты на могилах Галины Беровны Волчек, Марка Анатольевича Захарова и Михаила Маньевича Жванецкого. "Звезда Давида" или менора с семью свечами – одна из священных эмблем иудаизма, – конечно, там были бы куда более уместными.

"Жванецкий явно не православный, – возмущен президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. – Не знаю, зачем ему ставить православный крест. Мне это кажется очень странным, какое-то недоразумение. Он такой еврей, знаете, без сомнений, который не просто бывал в синагоге, но и участвовал в коллективных молитвах".

Каннер уверен, что подобный казус самого Жванецкого, который много иронизировал про отношения русских и евреев, рассмешил бы. "Он обязательно бы на эту тему пошутил, придумал бы, как из этой ситуации выйти так, чтобы было стыдно тем, кто это сделал и смешно тем, кто это видит", – пояснил глава российских евреев.

Стоит напомнить, что еврейские погребальные традиции консервативны. Они всегда строго регламентировались священными книгами – Торой и Талмудом. В частности, на памятниках запрещены любые изображения. Возможны только религиозные знаки, предметы культа или быта, животные и растения. И уж точно там нет речи про кресты.

Еврейская традиция так же предписывает, чтобы текст на памятнике был написан только на иврите. Нельзя писать на памятнике нееврейскую дату смерти, поскольку такая надпись окажет честь чужой религии и тем самым оскорбит умершего и весь еврейский народ. Но свежая могила Жванецкого все эти правила грубо нарушает...

