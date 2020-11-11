"Это уже перебор": на похоронах Жванецкого устроили абсурдное шоу с фейерверком

Похоронная церемония прошла 9 ноября на Новодевичьем кладбище. Близкие родственники Михаила Михайловича решили провести закрытые похороны и не пустили представителей СМИ и ярых почитателей артиста.
Публика обсудила не только запрет на посещение траурного мероприятия, но и несуразные образы представителей российского шоу-бизнеса. Оказалось, что большинство звезд были одеты не "по протоколу". Максим Галкин явился в потертых джинсах, а Алла Пугачева в образе дачницы с грядки поддержала своего супруга.
Внешний вид артистов стал лишь вершиной айсберга. Гораздо больше возмущенных комментариев было по поводу воинских почестей, которые отданы Михаилу Жванецкому. Похороны писателя превратились в парад ко дню Победы: почетный караул и оружейный салют из 12 залпов.
"Сатирика из Одессы хоронят на Новодевичьем и еще салютуют? Он что, военный? Даже те, кто считает Жванецкого большим писателем и совестью нации, сказали: 12 залпов из винтовок – это перебор", – гневно высказались комментаторы.
Стоит отметить, что и место захоронения Михаила Михайловича вызвало целый ряд недовольств. Нашлись и те, кто назвал Новодевичье кладбище пафосным местом. По мнению поклонников, Жванецкий "должен был лежать вместе с простым народом".
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