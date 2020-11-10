Рапунцель из "Дома-2" бросила парня после измен и публикаций интимного видео

Илья Семин постоянно подозревал Алену Рапунцель в изменах, поэтому в порыве эмоций решил ей отомстить. В беседе с журналистами экс-участница "Дома-2" призналась, что бойфренд провел ночь сразу с двумя девушками, а позже прислал ей видео интимного характера.
Также Рапунцель убедилась, что Семин не ценил отношения, после скандала в ночном клубе. Увидев Алену, Илья схватил первую попавшуюся девушку и начал с ней танцевать. Тогда звезде телестройки было очень больно и неприятно.
Вместе с тем Рапунцель уверяет: она была верной бойфренду. Семин же нисколько не изменился, сделала вывод она. Алена признала эти отношения ошибкой и пообещала себе двигаться дальше, не зацикливаясь на произошедшем.
Ранее Илья публиковал в Сети интимные видео. Так парень привлекал к себе внимание. Алена, увидев эти кадры, решила простить молодого человека, но, как оказалось потом, зря.
Напомним, будучи участницей скандального проекта, Рапунцель встречалась с Ильей Яббаровым, который стал отцом ее ребенка, а также Максимом Колесниковым. Эти романы также не были долгими.
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