Ольга Бузова распласталась на льду ради высокой оценки судей

Российская блогерша мечтала произвести впечатление на профессионалов в области фигурного катания и попыталась исполнить олимпийскую поддержку. В итоге Ольга Бузова рухнула на лед, заработав овации многочисленной аудитории.

Похоже, что телеведущая настолько сильно старается быть во всем первой, что не замечает, как на ровном месте совершает грубые ошибки. Проект "Ледниковый период" доказал, что Ольга Бузова взвалила на себя слишком много.

Девушка не может остановиться на многочисленных съемках скандального шоу "Дом-2" и выступлениях с несколькими хитами. Теперь она и лед хочет покорить. Однако зимний вид спорта дается Бузовой очень тяжело.

Многие элементы фигурного катания и вовсе не подходят для Ольги. Все дело в ее росте. Ведь большинство поддержек рассчитано на низких спортсменок. Сколько бы звездный партнер не объяснял Бузовой простые истины, она всегда идет до конца и требует усложнения хореографии в постановке.

На очередном выступлении Соловьев неудачно потянул ее, поэтому девушка упала. Бузова все же не растерялась и продолжила выступление, сделав поддержку, к которой она готовилась.

"Дим, ты упал. А это лучший ваш танец. И хорошо вы там подвинулись и поддержки все делали. И музыкально вам очень идет", – неожиданно заявила Татьяна Тарасова.

Остается только гадать, неужели Ольге Бузовой придется каждый раз падать на льду, чтобы заработать похвалу и высокие оценки жюри. Сама же телеведущая не стала комментировать происходящее и только поблагодарила профессионалов.