Павел Воля назвал Ольгу Бузову унижением для её бойфренда

Павел Воля оценил поступки рэпера Давы и саркастично раскритиковал их. По словам юмориста, бойфренд Ольги Бузовой зря связался с Филиппом Киркоровым.

Павел Воля выступил с номером о том, что маститые звезды стараются набрать популярность с помощью выступлений с молодыми артистами. Одной из знаменитостей, которых высмеял комик, стал бойфренд Ольги Бузовой – рэпер Дава.

Недавно Филипп Киркоров записал с избранником поп-дивы совместный трек "Ролексы", в тексте которого фигурируют швейцарские часы. Павел Воля пошутил над тем, что в песне Дава выражает гордость за дорогой аксессуар. "Ты копил, отказался от ремня, ты пробивался как мог, ты снимал вайны (забавные короткие видео – Прим. ред.), ты живешь с Бузовой – все виды унижений. Тебе нужны были часы.", – заявил комик.

Юморист выразил негодование тем, что в треке часами хвастается и Филипп Киркоров. По словам Павла Воли, у артиста еще в 90-х годах был личный самолет, поэтому его хвастовство ролексами вызывает смех. Комик в шуточной манере сравнил положение экс-супруга Аллы Пугачевой и бойфренда Ольги Бузовой, указав, что рэпер Дава далек от короля российской эстрады.

Напомним, что Ольга Бузова провела вечер с родственниками рэпера Давы. В Сеть попали снимки с события, которые успокоили фанатов, переживающих за отношения звездной пары. Поклонники рэпера Давы и Ольги Бузовой с нетерпением ждут, когда влюбленные поженятся.