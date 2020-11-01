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"Поболит и все пройдет": Любовница странно обратилась к Тарзану

Сергей Глушко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/ www.globallookpress.com
Анастасия Шульженко создала для экс-партнера поэтические строки. Любовница Тарзана назвала артиста НЛО.
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Девушка, которая стала яблоком раздора между Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко, обратилась к бывшему избраннику в стихотворной форме. Любовница Тарзана опубликовала в инстаграм-канале рифмованные строки про отношения с именитым стриптизером.

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"Я сложная, верь мне, нам не нужно быть вместе. Поболит и все пройдет.", – заявила рыжеволосая поэтесса. Любовница Тарзана обозначила образ Глушко как неопознанный летающий объект и попросила его улететь. Смысл стихотворения девушки заключается в том, что романтические отношения между ней и Тарзаном окончательно завершены.

В дополнение к поэтическому произведению Анастасия Шульженко разместила свою фотографию. На снимке любовница Тарзана изгибается в малиновом платье с прозрачными рукавами, которое декорировано бусинами. Волосы девушки собраны в пучок, а глаза закрыты. Кадр был сделан на фоне природы в окружении берез.

Напомним, Тарзан заявлял, что с Шульженко у него не было долгих отношений, а только мимолетная связь. Муж Наташи Королевой уверен, что девушка хочет стать популярной за его счет, поэтому придумывает обстоятельства их союза. При этом Анастасия утверждает, что ее роман с Тарзаном существовал полтора года.

Автор: 1 ноября 2020, 10:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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