Критическое состояние: Киркоров умирает в реанимации

Ходят слухи, что состояние легендарного исполнителя, отца поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова оставляет желать лучшего.

О госпитализации Бедроса Киркорова стало известно на днях. По некоторым данным, 88-летний артист заразился коронавирусом. На фоне этой коварной болезни у Киркорова-старшего нарушился сердечный ритм.

А теперь появились данные, будто состояние исполнителя ухудшилось. Оно оценивается как критическое. При этом сын Бедроса Киркорова в Крыму. Там сейчас полным ходом идет конкурс "Детская Новая волна" в "Артеке". А ведь ходят слухи, что будто бы это именно Филипп заразил отца этой страшной инфекцией.

В разговоре с журналистами Киркоров рассказал, что отец в реанимации, ему сложно говорить, поэтому связь поддерживается через медиков. Однако сам поп-король не унывает. Он надеется, что скоро отцу станет лучше, и все самое страшное останется позади.

Каждый день Филипп Киркоров получает подробную медицинскую сводку от персонала клиники. Вот только пользователи Сети, судя по комментариям, возмущены беспечностью артиста. Многие не понимают, как певец может находиться где-то далеко в то время, как его родитель буквально борется за жизнь в больнице, пусть даже в одной из самых лучших.



Кстати, сам Филипп Киркоров, по его словам, переболел коронавирусом, даже не зная об этом. Он рассказал: "Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом. А оказалось, у меня большое количество антител".