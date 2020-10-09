Семь апелляций на один приговор: дело Ефремова может затянуться

Михаил Ефремов ждет решения суда после поданных апелляций. Вот только версий у разных сторон конфликта уж слишком много для одного дела, а это может затянуть процесс.

Михаил Ефремов находится в московском СИЗО "Водник". Там он ожидает рассмотрения апелляции, а также строит планы на дальнейшую жизнь. Актер переписывается с поклонниками, близкими, рассуждает философски о жизни и даже планирует сделать в тюрьме свой театр.

Администрация СИЗО уважительно относится к попавшему в передрягу артисту. Сотрудники обращаются к нему на "Вы" и по имени-отчеству. Конфликтов с сокамерниками у Ефремова тоже пока не было.

Все казалось бы, так, как и должно быть после смертельной аварии. Но дело еще не закрыто, а версия у каждого своя. Защита Михаила Ефремова и он сам подали целых семь апелляций на один вынесенный приговор. Такое в юридической практике специалисты видят впервые. Дело актера снова превращают в цирковое представление, считает правозащитник Иван Мельников.

"За свои почти 17 лет юридической практики я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы на одно и тоже решение суда три разных адвоката и сам обвиняемый подавали абсолютно разные жалобы", – приводит Sobesednik.ru слова Ивана Мельникова.



Апелляции на вынесенный судом приговор Ефремову подавали в том числе и жена Сергея Захарова, и представители транспортной компании, в которой работал курьер.

Один адвокат попросил для своего подзащитного четыре года условно, второй – вовсе отменить приговор, а третий – изменить наказание. При этом Михаил Ефремов уже тоже менял свою позицию по отношению к приговору. Сначала он признал свою вину, потом забрал слова обратно. То есть четкой позиции по данному делу ни у кого нет.