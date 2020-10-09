Топалов странно отреагировал на слухи о романе Тодоренко на стороне

Роман Костомаров действительно очень хорошо смотрится рядом с артисткой. Пара приняла участие в нескольких тематических фотосессиях, и на снимках ребята выглядят "горячо". Провокационные кадры неоднозначно воспринимаются зрителями и подписчиками. Некоторые думают, что Владу Топалову стоило бы волноваться.
Под одной из фотографий Регины Тодоренко с Романом Костомаровым пользователь Сети написал, что на месте супруга артистки он бы уже ревновал. Певец за словом в карман не полез. Музыкант иронично уточнил, все ли умники уже собрались обсудить "интрижку" его жены?
Стоит отметить, что певец также принимает участие в шоу "Ледниковый период". Он выступает в паре с Еленой Ильиных. Артист и сам часто публикует в личном блоге снимки с фигуристкой. Ребята страстно обнимаются и чуть ли не целуются. Скорее всего, подобные "страстные" образы были созданы для того, чтобы повысить интерес у публики к шоу.
Напомним, накануне Влад Топалов и Регина Тодоренко выпустили совместную песню. Таким образом супруги решили вспомнить, как начинались их отношения. Несколько лет назад пара часто расставалась, и единственной возможностью почувствовать любимого человека рядом были телефонные разговоры.
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