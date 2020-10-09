Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей

Об участии Тимати в "Холостяке" стало известно накануне. Весьма резко отреагировала на эту новость певица Слава. По ее мнению, рэпер расстался с Анастасией Решетовой только ради съемок в проекте. Она осудила Юнусова за такой способ привлечения к себе внимания. Мол, настоящий артист заслуживает популярность только творчеством.
Рита Дакота посмотрела на ситуацию с точки зрения матери и пришла к выводу: телевидение прививает детям неверные ценности. Например, она считает ненормальным историю, в которой бросивший девушку с маленьким ребенком мужчину считают завидным женихом.
Наблюдая за происходящим, Рита сомневается, стоит ли разрешать трехлетней дочери смотреть телевизор. Она также не понимает, как будет объяснять наследнице, что мужчинам стоит доверять, ведь демонстрируется иное.
"Мое мамское сердце никогда не согласится с идеей брошенной с грудничком девушкой, как и с идеей, что бороться с другими женщинами за мужчину с очевидно антисемейными ценностями – это норма", – написала Дакота в "Инстаграм".
Напомним, бывшая избранница рэпера Анастасия Решетова, подарившая ему в прошлом году сына Ратмира также прокомментировала рекламу нового шоу "Холостяк". Модель отметила, что не собирается сходиться с экс-возлюбленным, потому что в ее жизнь "не вписывается" реалити-шоу.
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