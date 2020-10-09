Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей

Тимур Юнусов (Тимати) станет главным героем шоу "Холостяк". Многие знаменитости не оценили выбор телеканала ТНТ. Например, Рита Дакота не понимает, почему за артиста, бросившего возлюбленную с маленьким ребенком, должны бороться другие девушки.

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