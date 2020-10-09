Ефремову потребовалась помощь врачей в СИЗО

Стало известно об ухудшении самочувствия актера Михаила Ефремова. Знаменитости потребовалась помощь медиков.

Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября. Актер, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, получил восемь лет лишения свободы. Также суд взыскал с него компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника погибшего водителя.

Спустя месяц артист обжаловал приговор столичного суда. Ефремов признал свою вину в ДТП, раскаялся и обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в давлении. Дело звезды передали в Мосгорсуд на рассмотрение. Сейчас актер находится в СИЗО и ждет решения Фемиды.

О нынешнем состоянии знаменитости рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов. По его словам, в СИЗО артисту оказывают необходимую медицинскую помощь. При этом правозащитник не уточнил, по какой причине Ефремов обратился к врачам.

Также Иванов отметил, что в камере, где содержится артист, хорошие условия. В помещении есть двухъярусные кровати, огороженный туалет, раковина, стол, шкафчик, холодильник. Также Михаил Ефремов может смотреть в свободное время телевизор и читать письма друзей и поклонников.

Администрация СИЗО "Водник" относится к артисту с уважением: обращается к нему на вы и по имени-отчеству. "Не всех, кто содержится в тюрьме, начальство знает по имени-отчеству", – подчеркнул правозащитник. Конфликтов с сокамерниками у Михаила Ефремова не было.