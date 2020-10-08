"Грязная и склочная баба": Разин плюнул в накинувшуюся на него Кудрявцеву

Андрей Разин и Лера Кудрявцева конфликтуют уже давно. На днях телеведущая выиграла первый суд у продюсера группы "Ласковый май". Однако тот невозмутим: он выдал новые сенсационные детали, якобы касающиеся гламурной блондинки.

Сейчас уже сложно сказать, из-за чего именно Андрей Разин воспылал ненавистью к Лере Кудрявцевой. То продюсер утверждал, что якобы ведущая испортила жизнь барабанщику "Ласкового мая" Сергею Ленюку, от которого родила сына Жана (и это притом, что, по словам самой Леры, она осталась с бывшим мужем в прекрасных отношениях), то Андрей Разин рассказывал, будто Кудрявцева хотела отказаться от наследника, но якобы именно он ее переубедил. Да и Разин вообще сомневается, что сына она родила от Ленюка. А в последний раз и вовсе ляпнул, будто Лера Кудрявцева женщина пониженной социальной ответственности, и якобы у него есть доказательства.

Популярная ведущая долго терпела скандальные высказывания лидера "Ласкового мая", а потом накинулась на него – подала в суд. Недавно она выиграла первый суд. Однако Андрей Разин никак не может угомониться. Он заявил, что вообще не в курсе всех этих разбирательств. А когда он все же получит решение, то намерен дать откровенное интервью, в котором расскажет всю подноготную Леры Кудрявцевой.

"Как она стояла на коленях и просила меня, чтобы я ее не посадил в тюрьму за мошенничество, и ложь в отношении группы "Ласковый май", расскажу про ее полоумную мамашу, которая рассказывала, что Юра Шатунов в 14 лет у нее в доме занимался сексом на ее глазах", – сообщил сенсационные детали Андрей Разин.

По его мнению, Лера Кудрявцева не может работать ведущей, потому что она "грязная и склочная баба". "Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. А кто тебя заставил Жана забрать домой? Я! И квартиру ему купить тоже заставил тебя я. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая?" – плюнул в ведущую продюсер "Ласкового мая".