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Стал известен новый

Стал известен новый "Холостяк"

Фото: pixabay.com
Журналисты выяснили личность нового главного героя известного брачного шоу "Холостяк". Премьера состоится весной 2021 года.
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Вот уже на протяжении нескольких лет телеканал ТНТ презентует шоу "Холостяк". Суть проекта в том, что импозантный мужчина среди множества претенденток пытается найти "ту, единственную". Каждый день происходят встречи с женщинами, как со всеми, так и по одной, чтобы герой разобрался, кто ему больше подходит. При этом после каждого свидания в конце дня "холостяк" преподносит всем участницам розы. Кроме одной, которая таким образом выбывает из шоу. А в конце, когда остаются лишь две претендентки, герой делает свой последний выбор. Победительнице мужчина вручает кольцо.

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В разное время героями развлекательного шоу были рэпер Егор Крид, стоматолог Антон Криворотов, бизнесмен Максим Чернявский и многие другие. На сей раз милые дамы будут покорять сердце рэпера Тимати. Говорят, что премьера состоится только весной. Дело в том, что съемки еще даже не стартовали, идет отбор участниц.

Примечательно, что лишь месяц назад о расставании с Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сообщила его возлюбленная, модель, светская львица Анастасия Решетова. Эффектная брюнетка год назад родила ему сына Ратмира. Казалось, что свадьба не за горами. Но не тут-то было. Ходят слухи, что к расставанию приложила руки мать рэпера, которой не нравилась его избранница. Однако сама Анастасия Решетова призналась, что они с Тимати просто не пережили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что у рэпера есть дочь Алиса. Девочка появилась на свет в 2014 году. Ее родила его тогдашняя возлюбленная, модель Алена Шишкова.

Автор: 8 октября 2020, 09:27 Источник: Super ✓ Надежный источник
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Самые горячие участницы "Холостяка"

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