Стал известен новый "Холостяк"

Журналисты выяснили личность нового главного героя известного брачного шоу "Холостяк". Премьера состоится весной 2021 года.

Вот уже на протяжении нескольких лет телеканал ТНТ презентует шоу "Холостяк". Суть проекта в том, что импозантный мужчина среди множества претенденток пытается найти "ту, единственную". Каждый день происходят встречи с женщинами, как со всеми, так и по одной, чтобы герой разобрался, кто ему больше подходит. При этом после каждого свидания в конце дня "холостяк" преподносит всем участницам розы. Кроме одной, которая таким образом выбывает из шоу. А в конце, когда остаются лишь две претендентки, герой делает свой последний выбор. Победительнице мужчина вручает кольцо.

В разное время героями развлекательного шоу были рэпер Егор Крид, стоматолог Антон Криворотов, бизнесмен Максим Чернявский и многие другие. На сей раз милые дамы будут покорять сердце рэпера Тимати. Говорят, что премьера состоится только весной. Дело в том, что съемки еще даже не стартовали, идет отбор участниц.

Примечательно, что лишь месяц назад о расставании с Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сообщила его возлюбленная, модель, светская львица Анастасия Решетова. Эффектная брюнетка год назад родила ему сына Ратмира. Казалось, что свадьба не за горами. Но не тут-то было. Ходят слухи, что к расставанию приложила руки мать рэпера, которой не нравилась его избранница. Однако сама Анастасия Решетова призналась, что они с Тимати просто не пережили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что у рэпера есть дочь Алиса. Девочка появилась на свет в 2014 году. Ее родила его тогдашняя возлюбленная, модель Алена Шишкова.