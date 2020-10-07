"Ни копейки не платить потерпевшим!": сестра Ефремова возмущена новым иском родственников Захарова

На днях стало известно, что родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова подали иски о компенсации морального вреда. Во время слушаний они требовали от Михаила Ефремова по одному рублю. Сейчас же решили взыскать с артиста три миллиона рублей. Поведение потерпевших шокировало сестру актера Анастасию.

Ефремова вновь пообщалась с журналистами и рассказала, как ее брат проводит дни в неволе. По ее словам, Михаил привыкает к новым условиям. Актер не привередлив: ест что угодно и спит как угодно. Мол, его ничто не сломает.

Задача номер один для близких артиста – освободить его из заточения. Супруга Ефремова Софья Кругликова очень страдает. Ей предстоит одной растить троих детей, денег на проживание не хватает. Анастасия уверена, что суд наказал не только Михаила, но и его родственников. Также тяжело будет поклонникам, которые лишились кумира, считает она.

Насчет нового иска родственников Захарова Ефремова рассуждает эмоционально. Она не понимает, почему Михаил должен что-либо выплачивать. Анастасия припомнила, как брат погибшего в ДТП вместе с супругой отдохнул на Мальдивах, несмотря на горе в семье. Также она возмущена тем, что родные Сергея на следующий день после ДТП пришли на федеральный канал.

"Это страдание, боль? <...> Вообще ни копейки не платить этим потерпевшим!", – сказала Анастасия.

Ефремова убеждена, что судебный процесс был необъективным, а ее брат и вовсе не находился за рулем в тот вечер. По ее мнению, вина актера не доказана. Она хочет, чтобы показали кадры, как Михаил выходит из машины сразу после ДТП. Она считает странным, что ни суд, ни следствие это не заинтересовало.

Напомним, в начале сентября Пресненский суд Москвы решил отправить Ефремова на восемь лет в колонию общего режима за пьяное ДТП, произошедшее 8 июня. Согласно материалам дела, актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон, которым управлял курьер из Рязани Сергей Захаров.

Мужчина умер спустя несколько часов от полученных травм. Родственники до сих пор оплакивают Сергея. Во время одного из последних слушаний Ефремов извинился перед родственниками Захарова, прочитав стихотворение собственного сочинения. Однако сдаваться актер не намерен. Он считает, что суд вынес суровый приговор. В апелляции ему помогает новый адвокат Роман Филиппов.