"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни

Исполнительница является активной зоозащитницей. Ольга Орлова подбирает бездомных животных и пристраивает их в добрые руки. В доме звезды живут пять собак: четырех из них она забрала с улицы. Певица часто публикует в социальных сетях видео и фото с питомцами.
Накануне на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Орлова разместила видео с шарпеем Бруно. Собака страдает от неизлечимой болезни – наследственной лихорадки. "У нас сегодня был очередной приступ. Не могу ни о чем другом думать", – поделилась бывшая солистка группы "Блестящие".
Коллеги и поклонники поддержали знаменитость. "Бедный малыш, сил ему", – оставила комментарий телеведущая Ксения Бородина. "Бедный зайка, выздоравливай", – написала актриса театра и кино Наталья Рудова. "Малышка бедный", – согласилась с ними певица Анна Семенович.
Нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу Орлову. Так, один из пользователей обвинил звезду в том, что съемки в скандальных реалити-шоу для нее важнее здоровья питомцев. "С чего Вы взяли, что я бездействую? Причем здесь "Дом-2"?", – возмутилась исполнительница.
Популярные темы форума
Вопрос мужчинам
Помойка
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
А может включить Нагорный Карабах в состав России?
Пулеметчица
Длинные ногти у девушки это красиво?
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
я азербайджанец, девушка армянка
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться