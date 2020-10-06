Семья погибшего Захарова намерена отобрать у Ефремова последнее

Потерпевшими по делу признаны трое человек – жена, брат и сын жертвы ДТП. Каждый из них запросил по миллиону рублей, отметив, что впоследствии все деньги пойдут на благотворительность.
Стоит добавить, что ранее семья Сергея Захарова не хотела компенсации морального вреда от Михаила Ефремова. Родственники подали символические гражданские иски в размере 1 рубль каждый, заявив, что никакие суммы не вернут им близкого человека.
Позднее потерпевшие решили основать благотворительный фонд, и деньги, полученные от актера, могли бы помочь сделать стартовый капитал. Также выплата компенсации смягчит приговор Михаилу Ефремову, а заодно поможет таким же пострадавшим в результате аварий, сообщает портал "360".
Стоит отметить, что на прошлой неделе осужденный уже перечислил на счет сына Сергея Захарова компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Неясно, где актер найдет еще три миллиона, так как до этого в беседе с адвокатом он говорил, что у него не было накоплений. Сестра Михаила Ефремова также позднее подтвердила, что брат обычно тратил все, что зарабатывал. Неясно, как теперь будет жить семья актера, ведь на счетах почти ничего не осталось.
Напомним, артист попал в ДТП 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера. В итоге водитель погиб от полученных ранений. Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы.
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