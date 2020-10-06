"Закрой рот": известный ведущий поставил на место Барановскую прямо на съемках

После того, как стало известно о разводе известного ведущего Александра Гордона с молодой супругой Нозой Абдулвасиевой, стали ходить слухи, что к этому может быть причастна его соведущая Юлия Барановская. Дескать, между ними очень доверительные отношения.

После расставания с прославленным футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская, родившая ему троих детей, так пока и не вышла замуж. Хотя слухи вокруг ее личной жизни муссируются в Сети с завидной регулярностью. То ей приписывают роман с актером Андреем Чадовым, то с участником группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко.

Но чаще всего про Юлию Барановскую судачат, будто у нее роман с соведущим Александром Гордоном. Оба трудятся на Первом канале, в передаче "Мужское/Женское". Сотрудники скандально известного шоу говорят, будто на съемочной площадке между Барановской и Гордоном кипят нешуточные страсти: то они воркуют, как два голубка, то ругаются вдрызг.

"Однажды Гордон при всех грубо сказал Барановской: "Закрой рот. Тут я говорю, а ты слушай, что умные люди говорят". Она даже обалдела слегка. Юля обиделась и куда-то ушла. Съемку прекратили. А потом Гордон исчез, и через минуту они оба появились с улыбками до ушей", – рассказал Андрей Торин, которого пригласили на запись программы как участника массовки.

А еще ходят слухи, будто иногда Юлия Барановская позволяет себе прийти на съемки в нетрезвом виде, и тогда Александр Гордон ее якобы "покрывает". Впрочем, вряд ли это правда, поскольку в программе Юлия Барановская неизменно демонстрирует профессионализм и собранность.

Напомним, о разводе Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой стало известно в начале августа. Разница в возрасте у них составляет 30 лет, поэтому с самого начала мало кто поверил в долгосрочность этих отношений. Тем не менее, супруги прожили вместе шесть лет, Ноза родила ведущему двоих сыновей.