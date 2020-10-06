"Поливают грязью": известная актриса сорвалась из-за травли в Сети

Актриса долго терпела нетактичные и порой слишком грубые комментарии в свой адрес. На этот раз 25-летняя Стася Милославская решила отбрить своих ненавистных хейтеров. Вообще звезда мало что выкладывает о себе личного. Но если уж такое и случается, то фолловеры считают своим долгом дать ей совет, и не важно, в каком тоне. Милославской надоело отсутствие авторитета и уважения к себе.
Стоит отметить, что возлюбленная Александра Петрова обладает хрупким телосложением, за что особенно часто подвергается критике. Подписчики часто критикуют ее внешность и фигуру, пишут, что разочаровались в ней и советуют привыкать к негативу, ведь она – публичная личность.
"Надоели эти несчастные люди, которые приходят ко мне сюда и изливают свою желчь, показывают свою тупость, отсутствие воспитания, неосведомленность, хамят, оскорбляют, упрекают, подозревают в чем-либо и поливают-поливают-поливают грязью", – сорвалась Стася Милославская в своем "Инстаграм".
Она назвала подобные негативные комментарии мусором, которые люди оставляют в своей и чужих жизнях, не давая никому спокойно жить.
Александр Петров и Стася Милославская встречаются уже год. Актеры познакомились на съемках картины "Стрельцов", премьера которого состоялась в сентябре. Возлюбленные предпочитают не распространяться о личной жизни.
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