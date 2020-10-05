"Пихал свои причиндалы": взбешенная изменой Муцениеце опустилась до нецензурной брани

Пережившая тяжелый развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на измену Тарзана Наташе Королевой. Артистка проявила женскую солидарность.

Звезда набросилась на стриптизера в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Агата Муцениеце взбешена поступком Сергея Глушко (Тарзана).

Кроме того, актриса негодует из-за того ,что шоумен оправдывается. "Он переживает за жену... а когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О май гад! (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Человек низких моральных принципов винит всех вокруг. Да может просто не надо быть ***?" – нецензурно выругалась Агата Муцениеце.

Напомним, в сентябре Тарзан признался общественности, что изменил супруге. По его словам, это произошло неосознанно. Якобы его опоили. В то же время на скандальных ток-шоу появилась малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, которая рассказала о близости с Глушко. Девушка уверяет: Сергей сам искал встреч с ней.

Как писали "Дни.ру", в начале лета Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. До этого пара много раз сообщала о разрыве, но до дела дошло лишь в этом году. Весной актриса пожаловалась, что супруг поднял на нее руку. После расставания артист уже успел устроить личную жизнь – у него роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.