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Шоу-бизнес

"Пихал свои причиндалы": взбешенная изменой Муцениеце опустилась до нецензурной брани

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пережившая тяжелый развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на измену Тарзана Наташе Королевой. Артистка проявила женскую солидарность.
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Звезда набросилась на стриптизера в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Агата Муцениеце взбешена поступком Сергея Глушко (Тарзана).

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

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Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Кроме того, актриса негодует из-за того ,что шоумен оправдывается. "Он переживает за жену... а когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О май гад! (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Человек низких моральных принципов винит всех вокруг. Да может просто не надо быть ***?" – нецензурно выругалась Агата Муцениеце.

Напомним, в сентябре Тарзан признался общественности, что изменил супруге. По его словам, это произошло неосознанно. Якобы его опоили. В то же время на скандальных ток-шоу появилась малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, которая рассказала о близости с Глушко. Девушка уверяет: Сергей сам искал встреч с ней.

Как писали "Дни.ру", в начале лета Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. До этого пара много раз сообщала о разрыве, но до дела дошло лишь в этом году. Весной актриса пожаловалась, что супруг поднял на нее руку. После расставания артист уже успел устроить личную жизнь – у него роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Автор: 5 октября 2020, 18:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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