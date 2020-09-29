"Мне тачки бибикают!": Агата Муцениеце радуется вниманию незнакомых мужчин

Агата Муцениеце не падает духом после развода. Она не без радости отметила, что ее персоной интересуются незнакомые мужчины.



После развода российская актриса Агата Муцениеце не торопится заводить новые отношения в отличие от ее экс-супруга Павла Прилучного, который сразу же стал встречаться со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Конечно, все это не может не отразиться на состоянии Агаты. Хотя поклонники отмечают, что звезда заметно похорошела. При этом она радуется вниманию других мужчин, пишет "Экспресс-газета".

Актриса рассказала поклонникам, что ей сигналят из проезжающих мимо машин. По ее словам, это поднимает ей настроение, хотя она несерьезно относится к таким знакам внимания.

"Я еще о-го-го! Мне тачки бибикают", – отметила Муцениеце.

При этом актриса добавила, что считает такой жест грубым и непонятным. По ее мнению, такое отношение к представительница прекрасного пола возможно только в России.

Ранее "Дни.ру" писали, что любовница бывшего мужа Муцениеце – Мирослава Карпович ошеломила своим преображением. Звезда предстала перед поклонниками с кардинально новой стрижкой. Жгучая брюнетка превратилась в блондинку и подстриглась под мальчика.