"Сую в рот пробку": как Загитовой досталась роль ведущей "Ледникового периода"

В минувшие выходные стартовал новый сезон шоу "Ледниковый период". Ведущими программы стали Алексей Ягудин и Алина Загитова. После выхода первого выпуска девушку раскритиковали в Сети за плохую дикцию.

Стоит напомнить, что в этом году звезда фигурного катания решила сменить профиль и поступила в институт на факультет журналистики. Конечно, пока у нее недостаточно навыков для идеального владения собой перед камерами, но девушка не отчаивается и делает все, чтобы "прокачать" себя.

В беседе с Иваном Ургантом юная телеведущая призналась, что работа с микрофоном дается ей непросто. Также фигуристка отметила, что занимается с репетитором по речи. По словам спортсменки, специалист заставляет проделывать ее забавные упражнения. "Сую в рот пробку и разговариваю с ним", – смеется Алина Загитова.

Причем логопед советует девушке проделывать подобное всегда, когда есть время. Спортсменка заявила, что репетитор называет ее губы "ленивыми", вот и приходится их тренировать.

Коллеги поддерживают юную телезвезду. Например, Алексей Ягудин признался, что поначалу тоже испытывал сложности и развивал артикуляцию с помощью упражнений.

При этом Алина Загитова ничуть не комплексует по поводу своих недостатков и относится к ним с юмором. Девушка не обращает внимания на хейтеров, которые завалили негативными комментариями первый выпуск "Ледникового периода" с участием фигуристки.