Коронавирус подкосил здоровье отца Киркорова

Филипп Киркоров рассказывал, что перенес коронавирус бессимптомно. Справиться с COVID-19 также легко 88-летней отец артиста Бедрос Филиппович не смог.

В эфире передачи "Ты не поверишь!" Филипп рассказал, что у отца нарушился сердечный ритм. Осложнения вызвал коронавирус. Сейчас Киркоров-старший находится в больнице.

Тест на COVID-19 Бедрос Филиппович сдал во время планового обследования. Киркоров-младший не понимает, где отец мог подхватить инфекцию, ведь тот редко покидал дом. Он лишь возил внуков в школу.

У Киркорова-старшего всегда был хороший иммунитет. Он поддерживал здоровье особой диетой: выпивал пол-литра воды с чесночным соком, употреблял зелень и хрен, пишет Пятый канал.

Врачи каждый день сообщают Филиппу о здоровье отца. Несмотря на волнение, артист не сомневается, что папа скоро поправится и Новый год сможет отметить вместе с внуками.

Напомним, Киркоров-младший узнал о том, что переболел COVID-19 после поездки в Грецию. Из-за путешествия ему пришлось сдать тест на коронавирус, который подтвердил наличие антител в организме артиста. Артист подробнее рассказал об этом в беседе с "Дни.ру".