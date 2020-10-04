"Это была нездоровая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала признание о разводе с Джигарханяном

3 октября знаменитому актеру исполнилось 85 лет. Сын звезды театра и кино сообщал, что сейчас Армен Джигарханян счастливо живет со своей супругой Татьяной Власовой. Однако бывшая жена знаменитости Виталина Цымбалюк-Романовская убеждена, что у артиста с избранницей не все так гладко.
По мнению пианистки, их брак с Арменом Джигарханяном был одним из лучших периодов в его жизни. И второго такого этапа у него уже не будет. Сама же Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что у нее, возможно, все лучшее – впереди.
К своему разводу с актером она относится философски. "Это была нездоровая ситуация. И она не должна была произойти", – уверена артистка. По ее словам, мужа подвели возраст и состояние здоровья. "Но ничего страшного. Я считаю, что очень достойно себя повела", – добавила звезда.
Сейчас бывшие супруги не общаются. Виталина Цымбалюк-Романовская заверила, что это невозможно, поскольку с Арменом Джигарханяном никто не общается, а навязываться она не собирается. Она призналась, что ничего не стала бы менять в прошлом, даже если бы у нее была такая фантастическая возможность. Пианистка заявила, что никогда не сделала никакого поступка, за который мне ей пришлось извиняться.
Предотвратить развод, по ее мнению, было невозможно. "Я не привыкла иметь дело с бандитскими группировками", – отметила Виталина Цымбалюк-Романовская. Она уверена, что все окружение Армена Джигарханяна – это "какое-то несчастье". Главная же трагедия во всем этом, по мнению артистки – это потеря имиджа Армена Джигарханяна как актера и публичной личности.
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