Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный как танцовщик Тарзан, несколько недель демонстрировали поклонникам семейную идиллию. Между тем, как оказалось, отношения звезд дали трещину, которая уже никуда не исчезнет. Пару ожидает расставание.

Более месяца назад вокруг Наташи Королевой и ее мужа разразился скандал. Певица обратилась в полицию с заявлением о пропаже драгоценностей. По словам вокалистки, разнообразные кольца, подвески и сережки общей стоимостью в пять миллионов рублей исчезли прямо из ее дома. Королева заподозрила двух девушек, которые приезжали в гости к ее мужу, когда сама она была на гастролях.

Позже одна из обвиненных в краже дам, Анастасия Шульженко, сообщила журналистам, что долгое время была любовницей Тарзана. Это заявление стало резонансным. На фоне шумихи Глушко признался в изменах Королевой. Ситуацию в семье Сергея и Наташи осуждали в различных ток-шоу. На одной из программ появилась еще одна дама, которая тоже якобы состояла в интимной связи с танцовщиком.

Наташа Королева всячески выгораживала мужа. В интервью Ксении Собчак вокалистка заявила, что не считает поступок избранника изменой. Дескать, Тарзана подставили меркантильные барышни. Королева отметила, что счастлива в браке, мол, живет припеваючи.

Между тем звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова сообщила о скором разводе вокалистки и танцора. По словам ведуньи, Королева очень страдает, но старается держать лицо. Какое-то время Наташа и Сергей будут поддерживать видимость счастливой семьи, однако все кончится тем, что артистка инициирует разрыв.

"Вскоре певица объявит о разводе", – сказала Ахметжанова.

Экстрасенс считает, что скандал лишил артистку последних сил. Наталья устала ловить жалостливые взгляды знакомых и отвечать на вопросы об интрижках мужа. Даже такие сильные женщины как Королева не могут долго выносить моральное напряжение.

Кажетта Ахметжанова добавила, что Наташа Королева начала посещать психолога. Измене Тарзана предшествовала другая проблема, возможно, дело в деньгах. Танцовщик переживает от того, что зарабатывает меньше супруги.