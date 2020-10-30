Первенец "поставил под удар" карьеру Крутого

По словам Игоря Крутого, жизнь его старшего сына была нелегкой из-за развода родителей. Композитор старался делать все, чтобы наследник чувствовал себя счастливым.
Сейчас Игорь Яковлевич очень гордится Николаем. Крутого впечатляет отношение сына к работе, его воспитанность и интеллигентность. Также Композитор благодарен наследнику за внучек – Кристину и Маргариту.
Крутой вспомнил, как много лет назад пришел на телевидение Николаем, который тогда был еще ребенком. Перед эфиром, где присутствовали именитые артисты, композитор хотел, чтобы сын назвал своей любимой певицей Аллу Пугачеву.
Тогда Игорь Яковлевич мечтал, чтобы его песни исполнила примадонна российской эстрады. Но когда мальчика спросили, какой артист ему нравится, он сказал: "Юрий Антонов".
"Так Колька чуть не "уничтожил" папину карьеру", – написал Крутой в "Инстаграм".
Напомним, у композитора также есть две дочери. В 2003-ем его супруга Ольга родила Александру. Также для Игоря Яковлевича стала родной дочь супруги от ее первого брака – Виктория.
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