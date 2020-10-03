Пугачева бросилась спасать Моисеева после известия об ухудшении его состояния

По словам Сергея Гороха, Алена Кравец не может знать правду о здоровье певца. Модель не навещала Бориса Моисеева и не звонила ему. Сам вокалист, как отметил директор, давать интервью больше не хочет. На днях он побеседовал с журналистом популярного издания Артуром Гаспаряном. Моисеев считает, что с него хватит.
Сергей Горох добавил, что сплетни о нездоровье артиста уже дошли до Аллы Пугачевой. Перепуганная Примадонна бросилась спасать Бориса Моисеева, который якобы прикован к постели, брошен и нуждается в материальной поддержке. Алла Борисовна позвонила коллеге по цеху и предложила помощь, финансовую в том числе. Пугачеву поблагодарили, но от ее средств отказались.
Борис Моисеев, как сообщает директор, чувствует себя хорошо. Знаменитость находится в отличном расположении духа. У Моисеева нет материальных проблем. Он живет на пенсию и авторские отчисления. Активное участие в судьбе знаменитости принимает вдова Иосифа Кобзона Нинель Михайловна.
Артист всегда следит за новостями о себе и коллегах. Моисеев лично никогда не встречался с Кравец, но видел ее по телевизору. Певец желает девушке здоровья и советует не участвовать в скандальных шоу.
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