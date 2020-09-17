Раскрыта правда о состоянии перенесшего инсульт Бориса Моисеева

Также сообщалось, что певец прикован к постели, с трудом двигается, и никакого просвета в его самочувствии нет. Об этом заявила адвокат и эксперт телевидения Тамара Пухова. По ее словам, она недавно общалась с близким другом Бориса Моисеева, который пожаловался на плачевное состояние исполнителя.
Издание "Дни.ру" дозвонилось до помощника артиста, он опроверг слухи о том, что звезда находится на грани нищеты. "С ним все в порядке, это какие-то неправильные новости – он в здравии, в комфорте", – отметил человек, приближенный к Борису Моисееву.
Артист не нуждается в деньгах, так как помимо пенсии прибыль ему приносят песни, которые используются в различных эфирах. Также у певца есть накопления – остатки от продажи загородного дома.
Друзья и коллеги не забыли о Борисе Моисееве, фейковые новости провоцируют близких быть более внимательными к артисту. Здоровье у звезды тоже в пределах нормы, нет ни депрессий, ни ухудшений. Справляться с делами по дому помогает ассистентка – убирается в квартире, готовит еду и разбирает вещи.
Напомним, Борис Моисеев пропал с радаров после того, как перенес инсульт. Артист предпочитает беречь здоровье и вести закрытый образ жизни. Он больше не выступает и не посещает публичные мероприятия.
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