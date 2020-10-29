"Буду очень скучать": группа "Ласковый май" попала в авиакатастрофу

Продюсер Андрей Разин сообщил о том, как группа "Ласковый май" попала в неприятный инцидент во время полета на самолете. Мужчина рассказал подробности.

Вот уже много лет Андрей Разин является бессменным лидером группы "Ласковый май". Команда прославилась в 80-х годах благодаря таким песням как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер". Эти музыкальные композиции стали настоящими хитами на долгие годы. До сих пор названные произведения с успехом исполняет бывший солист группы Юрий Шатунов.

Между тем, по подсчетам администратора коллектива, только на одном "ТУ-154" "Ласковый май" летал три тысячи 120 раз. Не обошлось и без неприятностей. "За это время мы побывали в двух авариях. Первая случилась, когда мы летели из Сочи в Ереван. У нас отказали передние шасси и мы садились на брюхо. Вторая авария произошла в 2013-м году в городе Чите. Там у самолета отказала система навигации. Слава Богу, никто не пострадал (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – вспомнил Андрей Разин.

Продюсер сообщил, что накануне, 28 октября, был якобы последний полет этой модели самолета. Охваченный ностальгией, лидер группы "Ласковый май" признался: "Буду очень скучать по этому самолету, потому что почти 3120 раз он поднимал в небо и приземлял группу "Ласковый май"... Такое ощущение, что я похоронил близкого человека. Жалко конечно этот самолет. Память у меня и ребят "Ласкового мая" об этом самолете останется навсегда".

Отметим, что Андрей Разин успевает не только работать, но и делиться с многочисленными подписчиками его официальной странички в социальной сети "Инстаграм" разными интересными историями о "Ласковом мае". Не секрет, что было несколько составов коллектива, чья популярность была настолько огромной, что команда буквально разрывалась от обилия гастролей.

Помимо того же Юры Шатунова, были у группы и другие солисты. Впрочем, продюсер с удовольствием рассказывает о всех участниках, не делая различий. Так, недавно Андрей Разин поздравил с днем рождения солиста первого состава группы "Ласковый май" Андрея Гурова.