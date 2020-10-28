"Настоящая грязь!": почему расстались Козловский и родившая от него Зуева

В Сети муссируются слухи, что актер Данила Козловский и модель Ольга Зуева расстались. А ведь менее года назад Оля родила именитому артисту дочь. Почему распалась одна из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе, объяснил клинический психолог Елена Перелыгина.

Эксперт убежден, что главный подвох в отношениях Данилы Козловского и Ольги зуевой заключается в том, что они оба красивые, востребованные и известные. Это объясняется тем, что такие люди часто оказывается в круге пристального внимания и под давлением общественности. Дескать, соблазны буквально подстерегают известных и успешных.

"Что греха таить: на Козловского женщины просто бросаются, лишь бы он обратил на них внимание. В актерской среде об этом говорят все и уже давно: Данила не привык сдерживать себя в своих желаниях", – сообщила Перелыгина.

Она высказала предположение, что отношения Данилы Козловского и Ольги Зуевой дали трещину вскоре после рождения общего ребенка. Дескать, не просто так родившая модель предпочла остаться в Америке, а не поспешить в Москву вслед за актером. "Козловский всегда был непостоянен в своих чувствах. Именно поэтому даже беременность любимой девушки не вызвала желания узаконить отношения с Ольгой. Их дочь, напомню, родилась вне брака", – обратил внимание специалист.

Эксперт вспомнил про слухи, которые появились не так давно. Якобы у Данилы Козловского интрижка с актрисой Оксаной Акиньшиной. В Сети возникли фотографии, на которых артисты запечатлены в весьма двусмысленных ракурсах.

"Настоящая грязь! Пока твоя любимая женщина находится в другой стране с новорожденным ребенком, ты без зазрения совести заводишь интрижку с партнершей по фильму. Предательство! Вовсе не удивительно, что отношениям пришел конец. Естественно, Ольга как достойная, уважающая себя женщина не стала такого терпеть и решила расстаться. Эгоизм Данилы и его звездность сыграли злую шутку", – заключил эксперт.