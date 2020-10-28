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Шоу-бизнес

"Настоящая грязь!": почему расстались Козловский и родившая от него Зуева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети муссируются слухи, что актер Данила Козловский и модель Ольга Зуева расстались. А ведь менее года назад Оля родила именитому артисту дочь. Почему распалась одна из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе, объяснил клинический психолог Елена Перелыгина.
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Эксперт убежден, что главный подвох в отношениях Данилы Козловского и Ольги зуевой заключается в том, что они оба красивые, востребованные и известные. Это объясняется тем, что такие люди часто оказывается в круге пристального внимания и под давлением общественности. Дескать, соблазны буквально подстерегают известных и успешных.

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"Что греха таить: на Козловского женщины просто бросаются, лишь бы он обратил на них внимание. В актерской среде об этом говорят все и уже давно: Данила не привык сдерживать себя в своих желаниях", – сообщила Перелыгина.

Она высказала предположение, что отношения Данилы Козловского и Ольги Зуевой дали трещину вскоре после рождения общего ребенка. Дескать, не просто так родившая модель предпочла остаться в Америке, а не поспешить в Москву вслед за актером. "Козловский всегда был непостоянен в своих чувствах. Именно поэтому даже беременность любимой девушки не вызвала желания узаконить отношения с Ольгой. Их дочь, напомню, родилась вне брака", – обратил внимание специалист.

Эксперт вспомнил про слухи, которые появились не так давно. Якобы у Данилы Козловского интрижка с актрисой Оксаной Акиньшиной. В Сети возникли фотографии, на которых артисты запечатлены в весьма двусмысленных ракурсах.

"Настоящая грязь! Пока твоя любимая женщина находится в другой стране с новорожденным ребенком, ты без зазрения совести заводишь интрижку с партнершей по фильму. Предательство! Вовсе не удивительно, что отношениям пришел конец. Естественно, Ольга как достойная, уважающая себя женщина не стала такого терпеть и решила расстаться. Эгоизм Данилы и его звездность сыграли злую шутку", – заключил эксперт.

Автор: 28 октября 2020, 14:09 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье

комментарии

Ответить:

Гость
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Акиньшина-мать троих детей, грузинская жена и живет в Европе. И не надо писать СПЛЕТНИ о связи с Козловским! Вам делать нечего Дни, собираете гадости о людях! Козловский живет под прикрытием, непонятно? Не трогайте, Акиньшину! За собой следите!
Гость
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девушка очень неинтересная. какая она красотка с таким узким лицом и рубильником вместо носа?
Гость
Ответить
причина, вероятнее в том, что он из собратьев Киркорова, Баскова. В любом случае поступил очень подло.Теперь будет искать любимую на словах, а на деле как и все из этого легиона.
1

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