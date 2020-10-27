Водонаеву погнали в шею из общественного транспорта после конфликта с водителем

Алена Водонаева пожаловалась на таксиста, который отказался ее везти. Причиной стало замечание блогерши.



Экс-участница "Дома-2" написала об инциденте в своем инстаграм-аккаунте. Дело в том, что Алена Водонаева очень внимательно относится к своему здоровью. Она всегда и везде ходит в защитной маске, чтобы не заразиться коронавирусом и призывает всех следовать ее примеру.

Однако ее мнение разделяют не все. В частности, и водитель такси, с которым у звезды случился конфликт. Мужчина ехал без маски. Телеведущая попросила его надеть средство индивидуальной защиты, но автомобилист начал спорить и отказался везти девушку дальше. В итоге он высадил Алену Водонаеву на середине пути, и она опоздала на важную встречу.

Экс-участница телестройки призналась, что обескуражена такой наглостью и хамством. И это при том, что бизнесвумен платит данной компании-перевозчику 50-80 тысяч рублей в месяц.

Алена Водонаева добавила, что не стала вступать с таксистом в перепалку, однако почувствовала себя плохо от отношения водителя к себе. От обиды и шока у звезда даже затряслись руки.

Телеведущая осталась недовольна сервисом и не понимает такого отношения к клиентам. Она сама является владелицей салона красоты и старается делать все для удобства и безопасности посетителей.

В итоге Алена Водонаева решила обратиться за помощью к своим подписчикам и попросила посоветовать ей хороший сервис такси. Знаменитость добавила, что готова рекламировать воспитанных водителей бесплатно, чтобы помочь остальным пассажирам и бизнесменам. Некоторые россияне предложили звезде нанять личного водителя, а не пользоваться общественным транспортом.