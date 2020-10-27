Домогарову плюнули в лицо прямо во время спектакля

Александр Домогаров за время самоизоляции, введенной в результате пандемии коронавирусной инфекции, сильно похудел. А еще отрепетировал главную роль в новом спектакле "Ричард III".

Самое интересное, что по ходу сюжета герою Александра Домогарова натурально плюют в лицо. Ничего не подозревающие зрители, судя по комментариям, отнеслись к этому неоднозначно. Особенно в условиях вероятной второй волны коронавируса.

Впрочем, самого Александра Домогарова это ничуть не смущает. Он объяснил: "Не могу сказать, почему так сделали, скорее всего, это просто ход. Тут уже не думаешь о коронавирусе, потому что зараза к заразе не пристает, это с одной стороны. Ну, а, во-вторых, мы тут все здоровы: и температуру у нас меряют, и руки все время моем".

Сам актер не болел коронавирусом, близкие тоже, а вот некоторые знакомые свалились с этим недугом. Артист дал понять, что относится к ситуации с распространением этой болезни более чем серьезно. Домогаров дал понять, что боится закрытия театров. Он уверен, что если снова эти культурные учреждения перестанут работать, то удар окажется еще сильнее, чем в первый раз.

В кино пока Александр Домогаров не работает. "Меня кино забыло. Предложения бывают, но то, что предлагается, неинтересно", – печально констатировал актер.

Впрочем, ему и так есть чем заняться, помимо работы. "Очень люблю рыбалку. У нас тут есть место определенное. Сейчас вот холодает, форель пошла, щука. Два дня подготовки, потом в семь часов утра на воду, и можно так до пяти-шести вечера просидеть, даже не замечаешь, как проходит время", – рассказал Александр Домогаров.

Интересно, что работая над ролью, актер сильно похудел. Артист признался, что сбросил порядка десяти килограммов. Причем, по его словам, ничего специально для этого он не делал.