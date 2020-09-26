Гребенщиков поразил итогами пластических операций

Исполнитель трека "Танцы-обниманцы" уделяет много внимания внешности. Несколько лет назад он сильно увлекался омолаживающими процедурами пластическими операциями. В погоне за звездным имиджем певец нанес ущерб своему облику.
Сейчас мужчине 44 года, а выглядит он намного старше своего возраста. Артист шокировал народ, появившись на дизайнерском мероприятии "Couture Fashion Show", которое прошло в концертном зале "Известия Hall". Публика отметила его здоровый вид и искреннюю улыбку, однако была поражена обилием морщин и отекшим лицом знаменитости.
В 2016 году в рамках проекта "На 10 лет моложе" артист не раз ложился под нож хирурга. Мужчина переживал из-за возрастных изменений, поэтому доверил себя профессионалам. Певцу сделали пластику носа, подтяжку лица и пластику век. Кроме того, Михаилу Гребенщикову вставили новые зубы.
Влияние прожитых лет отчетливо видно на лице артиста, хирургические процедуры не смогли надолго сохранить положительный результат. Состояние внешности поп-исполнителя оставляет желать лучшего, добавляя ему возраста. Несмотря на это, певец уверенно ведет себя на камеру. Михаил Гребенщиков излучает оптимизм, энергию и положительные эмоции.
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