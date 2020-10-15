"Мне все больно": Бородина расплакалась в кресле врача

Ведущая телепроекта "Дом -2" рассказала о низком болевом пороге, из-за чего она постоянно страдает в кресле врача-косметолога. Ксения Бородина даже не может колоть себе ботокс без анестезии, хотя эта процедура считается безболезненной. Хорошо, что сотрудники салона красоты с пониманием к этому относятся.
"Я бы с удовольствием вставила себе и нити и губы наколола, но у меня настолько низки болевой порог, что я каждый раз рыдаю", – рассказала Бородина в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Ведущая рассказала, что в этот раз она делала укол для омоложения кожи лба. Для этого она снова попросила сделать ей обезболивающее.
"Мне больно, мне все больно. Где другие ощущают лишь легкий дискомфорт, я чувствую дикую боль" – добавила она.
Недавно Бородину раскритиковали за фразу о "неудовлетворенных бабах". Так ведущая назвала светского блогера Лену Миро, которая постоянно пишет об изъянах Бородиной. В ответ на обзывательство Миро "накатала" целую тираду о личной жизни Бородиной. По словам Лены, телеведущая пошла по скользкому пути, когда решилась обозвать девушку.
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