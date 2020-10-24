Будет бомба: любовница Тарзана приготовила новую провокацию

После того, как Шульженко завладела вниманием общественности, она решила с головой окунуться в творчество. Анастасия заявила, что готовится к выходу новой песни.
28-летняя любовница Тарзана подрабатывала актрисой и не могла похвастаться громкими ролями. Однако у Шульженко достаточно амбиций, чтобы занять свое место в списках артистов шоу-бизнеса. Правда, пока ей гарантирована одна из последних позиций.
В личном блоге "Инстаграм" главная противница Наташи Королевой публично заявила, что совсем скоро ее поклонники смогут услышать новый хит.
"Скоро будет бомба", – заверила Анастасия.
Многочисленная аудитория расценила выходки актрисы, как всего лишь один из жестов в сторону Наташи Королевой. Сначала Шульженко забрала у нее любимого мужчину, теперь и карьеру планирует разрушить.
Остается только гадать, поддержит ли Тарзан начинания молодой пассии или встанет горой за любимую жену. Сама же Королева накануне презентовала свежую композицию "Красная помада", темой которой стала болезненная измена супруга.
Напомним, всего несколько недель назад Анастасия Шульженко утверждала, что она беременна от всеми известного танцора. Несмотря на слова Тарзана, публика не смогла поверить народному артисту. Ему оставалось только обвинить любовницу во всех грехах и вызвать полицию.
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