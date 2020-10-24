Будет бомба: любовница Тарзана приготовила новую провокацию

Имя Анастасии Шульженко разлетелось в новостях после семейного конфликта представителей российского шоу-бизнеса. Оказалось, что девушка была не только любовницей Тарзана, но и наглой воришкой. По словам Наташи Королевой, молодая пассия "обчистила" их дом.

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